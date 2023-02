Primeira fase da pavimentação do Porto do Rio Grande é concluída

A primeira fase da pavimentação das vias internas do Porto do Rio Grande, que começou em novembro de 2022, foi concluída em janeiro de 2023. A Portos RS investiu R$ 3,5 milhões na realização das obras. Em breve, um novo edital de licitação será lançado para selecionar a empresa que fará a execução da segunda etapa das obras estruturantes que estão previstas. As obras realizadas na primeira etapa foram: aplicação de asfalto sobre 20 mil metros quadrados de vias internas, construção de novos acessos em concreto armado na entrada das balanças e realização de intervenções no sistema de drenagem do cais público.