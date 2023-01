Maior desastre ambiental do Brasil, tragédia de Brumadinho completa quatro anos

O maior desastre ambiental da história do Brasil, a tragédia de Brumadinho completa quatro anos neste dia 25 de janeiro de 2023. Atos que clamam por justiça e homenageiam vítimas marcaram esta quinta-feira (foto). O rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão deixou 270 mortos. Três deles ainda não foram identificadas: Maria de Lurdes da Costa Bueno, Nathália Oliveira Porto Araújo e Tiago Tadeu Mendes da Silva. Desde então, familiares e amigos das vítimas lidam com o luto e acompanham as buscas e o andamento dos processos na Justiça. Desde agosto de 2022, os bombeiros aplicam a oitava estratégia nas buscas pelos corpos desaparecidos. Segundo os bombeiros, aproximadamente 60% do rejeito vazado da barragem já foram vistoriados. Portanto, resta 40% do material para ser analisado.