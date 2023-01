Greta Thunberg participa de manifestação 'Fridays For Future' em Davos

A ativista ambiental Greta Thunberg participou, nesta sexta-feira (20), de uma manifestação do movimento Fridays for Future em Davos, no último dia da reunião do Fórum Econômico Mundial. Ela e outros ativistas lançaram uma petição on-line para exigir que empresas de energia interrompam quaisquer novos projetos de extração de petróleo, gás ou carvão - sob pena de enfrentarem possíveis consequências legais. O movimento começou em agosto de 2018, por iniciativa de Thunberg, que se sentou em frente ao parlamento sueco todos os dias de aula durante três semanas, para protestar contra a falta de ação em a crise climática. Com uma semana movimentada, acontra a expansão de uma mina de carvão na Alemanha e, depois, teve um encontro com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, no qual entregou um pedido à brasileira contra a exploração de petróleo.