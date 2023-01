Cooperativa do Campo da Tuca recebe esteiras para separação de resíduos e reciclagem

A Coopertuca, Cooperativa de Trabalho e Reciclagem Campo da Tuca, de Porto Alegre, recebeu na segunda-feira (16) duas esteiras de triagem para aumentar a capacidade de seleção de resíduos sólidos. A iniciativa deve melhorar em 30% a reciclagem e renda dos 32 trabalhadores que integram a cooperativa. Os equipamentos tiveram investimento de R$ 41 mil e foram doados pela Braskem. A entrega foi realizada pela Mãos Verdes, por meio do Ser+, programa da Braskem que contribui com o desenvolvimento socioeconômico de cooperativas de reciclagem. As duas esteiras começam a operar ainda na segunda-feira na cooperativa. “A esteira era um sonho faz tempo. As trabalhadoras ficaram encantadas, pois a renda poderá passar de um salário mínimo e meio. Isso dá até mais motivação para a gente”, reforça a tesoureira da Coopertuca, Angela Lemes.