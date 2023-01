BM faz vigilância 24 horas no entorno do consulado da Itália após vandalismo

Mais de 10 dias após o vandalismo contra a sede do Consulado Geral da Itália em Porto Alegre, a Brigada Militar (BM) mantém vigilância dia e noite no entorno. O órgão diplomático fica na rua José de Alencar, em frente ao Hospital Mãe de Deus. Um barril de óleo foi lançado na porta e calçada na noite de 29 de dezembro de 2022. Devido a bilhetes deixados no local, a ação indica ter tido cunho político, contra a prisão de um anarquista na Itália. A BM diz que seguirá a segurança, enquanto a Polícia Federal investiga o caso e para proteção da vizinhança. "Demos uma resposta adequada a um atentado que colocou a Capital no noticiário internacional", lembrou o major Marcio Luiz da Costa Limeira, subcomandante do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM). "Houve um ataque no local. Todos os moradores, comércios e hospital, além do consulado, ficam preocupados", observa o major. Policiais estacionam a viatura em frente do prédio (foto) ou fazem rondas a pé, explica Limeira. (Reportagem Patrícia Comunello)