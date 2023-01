Imagem da posse: Lula recebe faixa presidencial de representantes do povo

Eleito para exercer seu terceiro mandato, o presidente Luís Inácio Lula da Silva tomou posse no domingo, 1º de janeiro. A cerimônia foi marcada pela ausência do antecessor de Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que viajou para os Estados Unidos antes do ano novo. Devido a isso, o tradicional momento de passagem da faixa presidencial precisou ser feito de maneira inusitada. Lula recebeu a faixa da mão de 8 cidadãos brasileiros, cada um representante de um grupo social: o estudante e nadador Francisco, a catadora de resíduos Aline, o influencer e ativista Ivan, o DJ e metalúrgico Weslley, a cozinheira Jucimara, o artesão Flávio Pereira, o Cacique Raoni e o professor Murilo. Os cidadãos subiram a rampa do Palácio do Planalto juntamente com o presidente, o vice, Geraldo Alckmin, a primeira e segunda dama, Janja Silva e Lu Alckmin, e a mascote do casal Lula da Silva, a cadelinha Resistência.