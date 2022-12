Sobe para 62 número de mortos com nevascas nos Estados Unidos

O número de mortos em incidentes relacionados ao clima subiu para 62 nos Estados Unidos. Apenas na cidade de Buffalo (foto), no Estado de Nova York, 28 pessoas morreram, com milhares ainda sem energia em meio ao que é chamada de "nevasca do século". A tempestade de inverno mais rigorosa em décadas está longe de terminar, afirmam autoridades. "É cedo demais para dizer que acabou", afirmou em Buffalo a governadora de Nova York, Kathy Hochul, que ainda acrescentou que são esperados mais 30 cm de neve. A governadora conversou com o presidente estadunidense, Joe Biden, que ofereceu ajuda do governo federal ao Estado e declarou estado de emergência em Nova York. As mortes em decorrência das nevascas aconteceram em nove dos 50 estados do país. Desde a semana passada, temperaturas negativas foram registradas em 48 deles; milhares ficaram sem energia.