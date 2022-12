Obra da Nova Emergência SUS avança em Gravataí

Foi iniciada a execução da estrutura de concreto armado pré-fabricado da Nova Emergência SUS de Gravataí. Dividida em fases, a construção está na reta final de sua Fase 0, que é toda a parte estrutural. A perspectiva é de que em fevereiro ingresse a Fase 1, que é a execução propriamente dita do prédio novo, voltado para a Luiz Bastos do Prado. Ela está programada para encerrar no início do segundo semestre de 2023 e estará apta para atendimentos. “Nossa previsão é de que na segunda metade do ano que vem já possamos atender no prédio novo, dando início a um novo modelo de prestação de serviço de urgência em Gravataí. Com maior capacidade, estrutura moderna e padrão Santa Casa de assistência”, afirma o superintendente do HDJB, Antonio Weston.