Nova local de reprodução do tubarão-martelo é encontrado em Galápagos

Um novo local de reprodução do tubarão-martelo foi encontrado na Ilha Isabela, em Galápagos, no Equador. O Parque Nacional Galapagos divulgou uma foto, nesta sexta-feira (16), de um dos animais achados. Uma equipe de pesquisadores da Diretoria do Parque Nacional de Galápagos (GNPD) do Ministério do Meio Ambiente, Água e Transição Ecológica e da Universidade de San Francisco de Quito, viajou por vários meses para diferentes ilhas do arquipélago de Galápagos para identificar o local de reprodução da espécie. O tubarão-martelo é característico pelas projeções em ambos os lados da cabeça, onde se localizam seus olhos e narinas. Ele é típico de mares tropicais e temperados. Alguns deles podem ser encontrados em águas mais profundas; outros, próximos à costa.