Naufrágio na Tailândia deixa 31 tripulantes desaparecidos

O navio HTMS Sukthothai naufragou perto da costa sudeste da Tailândia e 31 marinheiros ficaram desaparecidos neste domingo (18). Devido às fortes marés no Golfo da Tailândia, o sistema elétrico da embarcação ficou danificado, deixando os tripulantes sem o controle do navio, que afundou um pouco depois da meia-noite. Até agora, mais de 40 pessoas morreram, no que está sendo considerada uma das maiores tragédias marítimas da história recente do país. A marinha da Tailândia anunciou nesta segunda-feira (19) uma operação de resgate aos ainda desaparecidos. "Estamos procurando 31 dos 106 tripulantes do HTMS Sukhothai”, disse o porta-voz da Marinha Real Tailandesa. O primeiro-ministro, Prayut Chan-o-Cha, anunciou uma investigação, sobre a causa do incidente, além disso, informou que cinco pessoas estão gravemente feridas.