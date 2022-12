Aquário gigante explode em hotel no centro de Berlim

Um aquário gigante estourou em Berlim e cerca de 1,5 mil peixes de várias espécies que viviam no tanque caíram em uma avenida movimentada da cidade na manhã dessa sexta-feira (15). O aquário, chamado de AquaDom, comportava cerca de 1 milhão de litros de água e ficava dentro de um hotel na avenida Bundesstrabe. O AquaDom, uma estrutura com cerca de 14 metros de altura, é apresentado em seu site como “o maior aquário cilíndrico do mundo”. Além de causar "grandes danos marinhos", o incidente deixou dois feridos leves, que foram levados ao hospital. O aquário estava equipado com um elevador de vidro que permitia aos visitantes ver a vida marinha de dentro. O hotel foi gradualmente evacuado. A causa do estouro, provavelmente, tenha sido o gelo formado na água devido ao frio.