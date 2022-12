Caravana de Natal da Coca-Cola chega em Porto Alegre nesta sexta

Chega às ruas de Porto Alegre nesta sexta-feira (16) a Caravana Iluminada de Natal da Coca-Cola FEMSA Brasil, iniciativa em que caminhões com enfeites natalinos percorrem a cidade para levar o clima das festas de fim de ano à população. Interrompido por dois anos em razão da pandemia de Covid-19, a edição deste ano tem o conceito “O Natal Sempre Encontra o Caminho". A Caravana parte da fábrica da Coca-Cola FEMSA, na Av. Assis Brasil, às 18h, e segue até o Bourbon Wallig, onde faz uma parada de cerca de meia hora, na Av. Grécia. Após, segue por movimentadas avenidas da cidade, e passa pelo Parcão, pela Redenção e encerra o percurso na Orla do Guaíba, próximo da Usina do Gasômetro. A Caravana seguirá para outras cidades do Rio Grande do Sul nos próximos dias, tendo como última parada Passo Fundo, no dia 23 de dezembro.