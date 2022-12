Peru: protestos deixam quase 800 turistas presos na região de Machu Picchu

Centenas de turistas ficaram bloqueados nesta quarta-feira (14) na região de Machu Picchu, no Peru, em razão de uma suspensão na circulação dos trens devido aos protestos originados pela situação política no país. Segundo a prefeitura de Machu Picchu Pueblo, 779 turistas de diferentes nacionalidades estão retidos desde ontem aos pés da montanha de um dos pontos turísticos mais visitados do país. O prefeito da cidade, Darwin Baca, solicitou ao governo apoio humanitário, com helicópteros para retirar da cidade os turistas de Estados Unidos, México e Espanha. O serviço ferroviário entre Cusco e Machu Picchu está suspenso desde quarta devido aos protestos violentos que tiveram início na última segunda. Com informações da AFP.