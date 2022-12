Mesmo com derrota, torcedores do Marrocos comemoram classificação para disputa pelo bronze na Copa

Os torcedores do Marrocos comemoraram, ao redor do mundo, a histórica classificação da seleção para disputa pelo bronze na Copa do Mundo nessa quarta-feira (14). Torcedores tomaram as ruas do bairro Queens, em Nova York, para celebrar o feito (foto). A seleção africana perdeu por 2 a 0 para a França nas semifinais, no Al Bayt, com gols de Theo Hernández e Kolo Muani. O país foi o primeiro africano a avançar para as semifinais do torneio. O Marrocos enfrenta a Croácia neste sábado (17), às 12:00 (horário de Brasília), para disputa do terceiro e quarto lugar, no Estádio Internacional Khalifa. As duas seleções já se encontraram na estreia desta edição da Copa, pelo grupo F, em partida que terminou empatada em 0 a 0. O time europeu terminou na segunda colocação do grupo, com cinco pontos, enquanto os africanos foram líderes, com sete.