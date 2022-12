Ruas de Buenos Aires são tomadas pela festa do tricampeonato mundial da Argentina

seleção argentina, que derrotou a França nos pênaltis para se sagrar tricampeã

Há 36 anos Buenos Aires não presenciava uma festa como a deste domingo (18). A emoção de vencer pela terceira vez uma Copa do Mundo, após mais de três décadas sem o título, ficou evidente na capital argentina. A Praça da República (foto) e as ruas foram completamente tomadas pelas cores azul e branco, por bandeiras dos ídolos Maradona e Messi e pelo som do vasto repertório de músicas que os hermanos entonam para a celebrar uma grande vitória. Uma folia sem hora para acabar. Até porque a, ainda não retornou ao país. Os jogadores e comissão técnica devem chegar ao aeroporto de Buenos Aires "por volta das 2h00 de terça-feira (20)", informou o canal TyC Sports. Ou seja, a festa deve seguir por muitos dias ainda, e com a participação dos atletas já eternizados na história do futebol e, claro, com uma entidade para os argentinos chamada Lionel Messi.