Torcedores da Argentina acompanham conquista do título mundial em Porto Alegre

No último domingo (18), aA taça foi conquistada pela equipe de Lionel Messi após uma partida contra a França, que contou com três gols de cada seleção, acréscimos e prorrogação até ser finalmente definida por pênaltis. O jogo foi acompanhado por torcedores emocionados não apenas em Buenos Aires, mas também em Porto Alegre. O movimento gerado pela vitória pode ser explicado com números: de acordo com dados da Secretaria do Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul, publicados em 2021, cerca de 1,4 mil argentinos residem no Estado, sendo eles a sexta maior população de imigrantes do RS. Até domingo, a última conquista da Argentina na Copa do Mundo era a de 1986, com Diego Maradona na equipe.