Árvore de Natal de 30 metros em Dois Irmãos vira atração regional

Dois Irmãos, a 65 quilômetros de Porto Alegre, virou ponto de atração regional nesta época do ano. Trata-se da árvore de Natal com 30 metros de altura, montada no Largo Felippe Seger Sobrinho, no Centro, e que tem iluminação que chama atenção de longe. Desde novembro, a área concentra atividades diárias do Natal dos Anjos, que já chegou à 27ª edição. Formaturas e outras atividades são promovidas no entorno, para aproveitar moldura da nega árvore. "Moro há 20 anos aqui. Nas noites de sábado, vem gente de outras cidades para ver a árvore. Já vi até grupos chegando em micro-ônibus", descreve Elisandro Ferreira Soares, que trabalha em indústria calçadista da região. O acendimento das luzes da árvore às 19h45min é o ponto alto da atração.