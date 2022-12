Após campanha histórica, seleção de Marrocos é recebida com grande festa na capital do país

A primeira seleção africana a chegar nas semifinais de uma Copa do Mundo. Depois deste feito histórico, os marroquinos sonhavam com o título do mundial. A derrota para a França na penúltima fase da competição foi dura, e imagens de torcedores de Marrocos lamentando sensibilizaram os simpatizantes da grande "zebra" desta edição de Copa. À parte disso, o feito da seleção de Marrocos foi heroico. E foi assim que os jogadores foram recebidos em Rabat, capital do país, nesta terça-feira (20). Milhares de torcedores receberam seus ídolos desde o aeroporto, em uma onda vermelha de sinalizadores e de uma multidão apaixonada. Marrocos conquistou o 4º lugar nesta Copa, após perder para a Croácia na disputa da semifinal. Esta é a mais alta colocação de um país árabe e africano na história da competição.