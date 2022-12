Vitória argentina reuniu milhões de pessoas nas ruas de Buenos Aires

O retorno da Argentina a Buenos Aires, após a vitória na Copa do Mundo, reuniu milhões de pessoas nas ruas para celebrar o feito argentino no Catar. Messi e seleção desfilaram pelas ruas em Buenos Aires, em uma espécie de trio elétrico, jogando brindes para torcida em ritmo de festa. O camisa 10 da seleção argentina publicou uma carta aberta no Instagram falando da sua trajetória até a conquista. Messi também agradeceu à torcida e a seus companheiros. "Sempre tive o sonho de ser campeão do mundo e não queria parar de tentar, mesmo sabendo que isso poderia nunca acontecer", escreveu Lionel Messi. No entanto, devido a quantidade de pessoas na rua, e a dificuldade na mobilidade urbana, muitas pessoas ficaram frustradas devido à falta de segurança durante as comemorações.