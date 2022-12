Em protesto, integrantes da Bancada Negra permanecem sentados durante a execução do hino do Rio Grande do Sul

Na última segunda-feira (19), ocorreu a. Durante a apresentação do hino estadual, os deputados eleitos Matheus Gomes (Psol), Bruna Rodrigues (PCdoB) e Laura Sito (PT), integrantes da primeira Bancada Negra do RS, permaneceram sentados como forma de protesto. Em declaração ao, Matheus afirmou que a agenda política da população negra precisa ser incluída no debate público do Estado: "Isso passa pela revisão de aspectos culturais do Rio Grande do Sul que não incorporam o devido lugar da contribuição negra na nossa história. O hino do Rio Grande do Sul é o maior exemplo disso". Ele afirma que a bancada deseja construir uma política de modificação do hino, eliminando a estrofe "Povo que não tem virtude / Acaba por ser escravo", considerada de teor racista pelos parlamentares. Reportagem: Maria Fernanda Freire