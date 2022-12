Grupo de milhares de pinguins é observado na Antártica

Nesta quarta-feira (21), milhares de pinguins foram flagrados nas Ilhas Kuerguelen, localizadas no Oceano Indico. O território compõe o arquipélago subantártico das Ilhas Crozet, que pertence a França. O arquipélago já foi o lugar de maior concentração de pinguins do mundo, porém, em 2019, um estudo constatou uma diminuição significativa na população do animal. Os pinguins registrados na foto são da espécie Pinguim-rei, a segunda mais abundante em Crozet. Além dessa, existem ainda outras quatro variações do animal que habitam o arquipélago. O Pinguim-rei mede cerca de 90 centímetros e pesa em torno de 12 kg, sendo o segundo maior pinguim em tamanho. Ele é caracterizado pelas manchas alaranjadas na lateral de sua cabeça. A espécie se alimenta majoritariamente de animais marinhos de pequeno porte, como crustáceos e moluscos.