Torre residencial mais alta da América Latina fica pronta em Santa Catarina

A torre residencial mais alta da América Latina está pronta, segundo a FG Empreendimentos. A One Tower tem 290 metros de altura e fica em Balneário Camboriú, onde ficam as construções verticais mais valorizadas do Brasil. A torre tem 84 pavimentos, sendo 70 habitáveis. São dois apartamentos por andar, quatro andares com áreas de lazer com mais de 20 ambientes. Duas delas ficam nos andares 56 e 57, "figurando com o lazer mais alto das Américas", diz a FG. Para alcançar as alturas, a torre soma 52.785,06 metros quadrados construídos, erguidos com mais de nove mil toneladas de aço, quase 25 mil metros cúbicos de concreto (equivalente a mais de oito mil caminhões betoneiras) e mais de cinco mil toneladas de contrapiso e reboco. Para levantar o prédio colossal, mais de 2 mil trabalhadores atuaram nas obras e nos serviços. O investimento foi de mais de R$ 650 milhões e cada apartamento vale R$ 12 milhões. Detalhe: todas as unidades já foram vendidas.