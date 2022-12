Jovens acolhidos pela Fasc recebem diploma em curso de fotografia

Sete dos 11 adolescentes acompanhados por medidas de proteção e risco social em acolhimento institucional da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) se formaram em Curso Iniciante em Fotografia Digital nesta quinta-feira (22). As aulas foram ministradas voluntariamente pelo fotógrafo Gabriel Pôncio e começaram em abril com oficinas didáticas, práticas e experimentais nas ruas, com duração de 28 horas. “É uma alternativa de construção de uma identidade”, afirmou o presidente em exercício da Fasc, Cristiano Roratto. Na formatura, foi exposto o material produzido durante o curso. Com 10 fotos de situações envolvendo moradores de rua, aborda o tema “Trocando as lentes”, fomentando um olhar crítico sobre a sociedade.