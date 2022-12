No clima do Natal, apresentação no Asilo Padre Cacique encena o nascimento de Jesus

Com o Natal se aproximando, o Asilo Padre Cacique teve na noite de terça-feira (20) um evento carregado de muita emoção no clima das festividades de fim de ano. Uma apresentação encenou o nascimento de Jesus aos moradores da casa. Tradicionalmente, são os residentes da casa que atuam na peça, mas neste ano houve uma mudança no roteiro em razão de cuidados relacionados à prevenção de uma nova onda da Covid-19. Para o presidente do Asilo, Edson Brozoza, o objetivo desta ação é manter o espírito de Natal vivo dentro dos corações dos idosos. A transmissão pode ser conferida na página do Facebook do Asilo Padre Cacique. Além disso, a casa pede o apoio da população através de donativos ou ajuda financeira para custeio das despesas básicas. As informações sobre como doar podem ser conferidas no