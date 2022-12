Mulheres afegãs protestam contra proibição de acesso a universidades

Universidades do Afeganistão foram proibidas para mulheres, conforme ordens do governo Talibã. A decisão, para instituições públicas e privadas, é válida por tempo indeterminado. A medida tem efeito imediato, e com isso muitas estudantes foram impedidas de realizar provas de fim de semestre. "Não respeitavam o código de vestimenta", justificou o ministro do Ensino Superior do país, Neda Mohammad Nadeem, durante uma entrevista na televisão estatal nesta quinta-feira (22). Nadeem ainda afirmou que "essas estudantes que iam para a universidade (...) não respeitaram as instruções sobre o hijab (lenço que cobre a cabeça e o pescoço). O hijab é obrigatório no Islã". A decisão gerou revolta, e um pequeno grupo de mulheres protestou contra a medida (foto) na capital Kabul.