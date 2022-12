Gol de voleio de Richarlison contra a Sérvia é eleito o mais bonito da Copa

O Hexa não veio neste ano, mas entre os torcedores brasileiros é praticamente unanimidade que o gol de voleio do atacante Richarlison foi um dos momentos mais marcantes da Copa do Mundo do Catar. Após abrir o placar na estreia da competição, contra a Sérvia, o camisa 9 recebeu um cruzamento de Vinícius Júnior e encaixou uma acrobacia digna de seu apelido, o Pombo. A icônica jogada foi eleita em votação popular como o gol mais belo da Copa. O anúncio da conquista foi feito nesta sexta-feira (23), nas redes sociais da Fifa e da competição. O atacante convocou nas redes sociais os fãs para votar em seu voleio como mais bonito da Copa, e o sucesso foi absoluto. Apesar de a taça ficar com nossos vizinhos argentinos, o Brasil leva o prêmio de consolação de jogada mais apreciada do Catar.