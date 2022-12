Cresce o número de imigrantes na fronteira entre México e EUA

O número de pessoas que tentam imigrar para os Estados Unidos através da fronteira com o México tem crescido. Esse aumento no fluxo migratório entre os dois países se deve a expectativa de revogação do Título 42, medida sanitária pública que limita a entrada e imigrantes nos EUA e permite a expulsão de estrangeiros não regulamentados do país, sem oferecer a oportunidade de asilo. A norma existe desde 1893, e foi colocada em vigor em março de 2020 pelo então presidente Donald Trump, por conta da pandemia de Covid-19. Ativistas têm solicitado a revogação do Título 42, porém, enquanto isso não ocorre, homens, mulheres e crianças aguardam a decisão em em cidades fronteiriças como San Luis, no Arizona.