Encontro no Parque Harmonia alinha preparativos para o Réveillon na Orla

Uma reunião para alinhamento dos preparativos das celebrações da festa de Réveillon dos 250 de Porto Alegre foi realizada nesta segunda-feira (26) no Parque Harmonia. A tradicional festa pública volta a acontecer na noite do dia 31 de dezembro, na Orla do Guaíba, depois de dois anos sem ser realizada devido à pandemia da Covid-19. A prefeitura é apoiadora institucional do evento e a realização será por conta da concessionária. “As forças foram canalizadas entre o poder público e a iniciativa privada para garantir a segurança do público neste grande evento às margens do Guaíba”, afirmou o secretário municipal de Segurança, coronel Mário Ikeda. Segundo o diretor do consórcio GAM3, Vinicius Garcia, a expectativa é de um grande público. “Mais de 100 mil pessoas devem passar a entrada de Ano-Novo na Orla. A festa deve começar às 17h e irá até 2h”, afirmou.