Faixas gremistas em Porto Alegre recepcionam o uruguaio Suárez

Na expectativa de receber a nova contratação do Grêmio, Luis Suárez , que chega a Porto Alegre nesta terça-feira (3), a capital gaúcha amanheceu com faixas e bandeiras em homenagem ao uruguaio. Grandes bandeiras tricolores, com o símbolo que é marca do jogador em suas comemorações, chamam atenção em alguns pontos da cidade, como na Redenção (foto), Laçador e na Avenida Goethe. Suárez deve chegar em Porto Alegre por volta das 12h e, na quarta-feira (4), será apresentado para os gremistas às 19h30min, na Arena do Grêmio. O tricolor postou no domingo (1) uma mensagem sobre a vinda de Luisito e a sua recepção em suas redes sociais. Os ingressos são vendidos no site www.arenapoa.com.br e custam entre R$ 5,00 e R$ 10,00 para o público em geral e sócios.