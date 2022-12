Grêmio anuncia a contratação do uruguaio Luis Suárez

E a novela da contratação do uruguaio Luis Suárez pelo Grêmio chegou ao fim neste sábado (31). Em suas redes sociais, o Tricolor confirmou a vinda do atacante para o clube, após dias de negociações. Na segunda-feira (26), uma equipe médica do Grêmio viajou ao Uruguai para uma avaliação do atleta. Advogados do time também ficaram de plantão nos últimos dias para entrar em cena quando necessário.

O jogador atuou nesta temporada pelo Nacional do Uruguai e assina contrato por dois anos com o clube gaúcho, até o final de 2024.

Em um vídeo postado no Twitter do Grêmio, Suárez, já fardado com a camisa tricolor, agradece o carinho da torcida gremista.



Vamos, @LuisSuarez9! Estamos preparados para conquistarmos grandes feitos juntos! pic.twitter.com/P5pxKlPZJp — Grêmio FBPA (@Gremio) December 31, 2022

Luisito, como é chamado, tem 35 anos e é um dos principais nomes do futebol uruguaio. Suárez fez sua carreira na Europa, após sair do Nacional (2005-2006), o jogador passou por FC Groningen (2007/2008), Ajax (2008-2011), Liverpool (2011-2014), Barcelona (2014-2020), Atlético de Madrid (2020-2022) e retornou ao Nacional neste ano. Além disso, o camisa 9 é o maior artilheiro da seleção uruguaia, onde marcou 68 gols em 138 jogos, com uma média de 0,51 gols por partida. No total, o centroavante acumula a marca de 531 gols em 890 partidas disputadas, além de 243 assistências.