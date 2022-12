Os números de Luisito Suárez, atacante pretendido pelo Grêmio

A contratação do uruguaio Luis Suárez é o principal assunto do Grêmio nas últimas semanas, afinal, o fechamento do negócio significaria trazer um dos maiores artilheiros em atividade para atuar no Rio Grande do Sul. Faltam apenas processos burocráticos para a conclusão da transferência do centroavante de 35 anos para o Tricolor. O contrato teria duração de dois anos com salário de R$ 1,5 milhão, e o anúncio do atacante é esperado até a próxima terça-feira.

Luisito estava em período de readequação física no Nacional, quando treinava com a equipe para atuar em alto nível na Copa do Mundo do Catar, onde não teve grande desempenho e terminou a competição com apenas uma assistência e sem balançar as redes. O atacante provavelmente precisará de um período de preparação física ao chegar no Grêmio. De qualquer modo, a direção trabalha para fechar a contratação e fazer uma grande apresentação do craque para seu torcedor.

Apesar de ser um nome mundial, Suárez fez sua carreira na Europa, após sair do Nacional (2005-2006), o jogador passou por FC Groningen (2007/2008), Ajax (2008-2011), Liverpool (2011-2014), Barcelona (2014-2020), Atlético de Madrid (2020-2022) e retornou ao Nacional neste ano. Além disso, o camisa 9 é o maior artilheiro da seleção uruguaia, onde marcou 68 gols em 138 jogos, com uma média de 0,51 gols por partida. No total, o centroavante acumula a marca de 531 gols em 890 partidas disputadas, além de 243 assistências.

Esse é um dos pontos mais importantes do desempenho do El Pistolero, seu número de assistências é bastante alto para um atacante de área. A estatística demonstra que Luisito também constrói jogadas e serve seus companheiros quando há oportunidade. Inclusive, o número é superior ao de Kaká, por exemplo, que chegou a 146 assistências na carreira. Entre alguns títulos, estão a Eredivisie (2011), Copa América (2011), Champions League (2014-2015), Mundial de Clubes da Fifa (2015) e quatro títulos consecutivos da La Liga (2015 a 2019). Além de títulos coletivos, o atacante também coleciona prêmios individuais. Artilheiro da Eredivisie (2009-2010), da Premier League (2013-2014), do Mundial de clubes (2015) e da La Liga (2015-2016), e diversos outros o destacam como um dos grandes centroavantes do século.