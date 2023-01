Grêmio apresenta Luis Suárez na Arena nesta quarta-feira

Nova contratação do Tricolor, o atacante uruguaio Luis Suárez será oficialmente apresentado à torcida, na Arena do Grêmio, na próxima quarta-feira (4), às 19h30min. O evento acontecerá no centro do gramado estarão presentes membros do Conselho de Administração e da diretoria de futebol. Os ingressos para a apresentação do jogador começarão a ser comercializados às 16h desta segunda-feira (02), exclusivamente pelo site arenapoa.com.br.