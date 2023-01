Festival do Futuro reuniu cerca de 50 artistas em comemoração à posse de Lula

Após a cerimônia oficial da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Brasília, a comemoração se estendeu para os palcos Elza Soares e Gal Costa, do Festival do Futuro, na Esplanada dos Ministérios. A atual primeira-dama Janja, foi quem organizou o festival, e convidou diversos artistas de diferentes estilos musicais para celebrar a chegada do petista pela 3° vez à Presidência da República. Drik Barbosa, Rael, Flor Gil e Pabllo Vittar, foram alguns dos nomes que animaram a noites das milhares de pessoas que foram até Brasília no primeiro dia do ano. Lula e Janja subiram no palco por volta das 23h, e agradeceram ao público. “Amanhã eu começo a trabalhar cedo porque vou receber 17 chefes de estado, por isso eu vou embora. Mas obrigada por me eleger e pelo o que vocês fizeram pelo País. Eu não posso pagar em dinheiro, eu só posso pagar com trabalho”, disse o petista.