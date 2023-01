Lula toma posse para terceiro mandato como presidente do Brasil

O petista Luiz Inácio Lula da Silva é empossado como presidente da República. Por volta das 15h, solenidade no Congresso Nacional oficializou a entrada de Lula em seu terceiro mandado no Planalto. Antes Lula, com a mulher Rosangela da Silva (Janja), e o vice-presidente Geraldo Alckmin, coma esposa Maria Lúcia, desfilaram no Rolls-Royce pela Esplanada, rodeado de milhares de apoiadores que foram à posse e eventos que marcam o momento histórico do Brasil.

Lula já ocupou a Presidência por dois mandatos, de 2003 a 2010. Agora, assume o posto como 39º chefe do Executivo da República. Ele e Alckmin fizeram o juramento à Constituição, etapa protocolar, e foram empossados pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Além de Lula, Alckmin e Pacheco, participam da mesa na cerimônia de posse os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e o primeiro-eecretário do Congresso, Luciano Bivar (União-PE).

No início da cerimônia, Pacheco fez homenagem póstuma e pediu um minuto de silêncio a Pelé, que morreu na semana passada, e ao papa emérito Bento 16, que morreu neste sábado (31).

Formalmente empossado no cargo, o petista e seu vice seguirão para o Palácio do Planalto após o discurso no plenário da Câmara dos Deputados. Lá ele receberá a faixa presidencial e fará novo discurso, dessa vez no parlatório, direcionado ao público concentrado na Praça dos Três Poderes.

Lula foi eleito para seu terceiro mandato ao receber 50,9% dos votos válidos no segundo turno, contra 49/1% de Jair Bolsonaro (PL). Foi a primeira vez que um presidente perdeu uma disputa pela reeleição no país.

Lula e Janja deixaram a Catedral Metropolitana de Brasília rumo ao Congresso Nacional no tradicional Rolls Royce conversível usado pelo chefe do Executivo no dia da posse.

Havia um impasse sobre se Lula e Janja usariam o carro aberto ou um fechado e blindado no trajeto, por motivos de segurança. O vice-presidente Geraldo Alckmin e sua esposa, Lu Alckmin, desfilam juntos no mesmo carro. As informações são da Folhapress e da Agência Estado.