Festival anual de pesca de inverno começa no nordeste da China

Um show de cores irrompeu a branquidão do gelo na abertura do Festival Anual de Pesca de Inverno do Lago Chagan em Songyuan, na província de Jilin, no nordeste da China. A festividade teve início com uma apresentação de artistas folclóricos (foto) nesta quarta-feira (28). O o "primeiro peixe" já foi tirado das profundezas do lago e vendido a um preço de 2.999.999 yuans, na cerimônia de leilão. Chagan é o maior lago natural da província de Jilin e sua superfície fica congelada nesta época do ano, facilitando o acesso à área central, onde as águas são profundas e se concentram os peixes grandes. O ecossistema do local é bem protegido e a comunidade utiliza uma forma tradicional de pesca que tem passado de geração em geração. Nas últimas edições do festival, o dinheiro arrecadado tem sido utilizado na proteção do ambiente do lago e áreas adjacentes.