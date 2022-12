Robô atrai clientes à loja no Centro Histórico de Porto Alegre

Um robô utilizado pela loja Casa Maria continua firme na frente da loja da Rua da Praia, no Centro Histórico de Porto Alegre, mesmo após as ações para gerar vendas de Natal. Com cerca de 2 metros de altura, ele dança ao som de qualquer música e ritmo. Na verdade, trata-se de um funcionário fantasiado, receita que tem dado certo, pois muitas pessoas param para observar o robô. As crianças, então, ficam paralisadas com a cena.