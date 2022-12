Bola luminosa da Times Square começa a ser instalada para virada do Ano Novo

Com a proximidade das festas de Réveillon, cidades por todo mundo começam a organizar suas celebrações e algumas delas são icônicas. Em Nova York, trabalhadores começaram a preparar na manhã desta terça-feira (28) a instalação da tradicional bola luminosa de Ano Novo na Times Square, no coração da ilha de Manhattan. A bola é colocada no topo do Edifício One Times Square. A queda da esfera acontece à meia-noite do dia 31 e primeiro minutos de 1º de janeiro. A tradição começou em 1907. Em quase 120 anos, o ritual só não se repetiu na passagem de 1942 para 1943 porque Nova York enfrentava racionamento de energia devido à Segunda Guerra Mundial. A bola da Times Square já teve sete modelos diferentes ao longo de sua história. A edição atual tem cerca de 3,6 metros de diâmetro, pesa em torno de 5,3 toneladas e é composta por 32.256 luzes de LED.