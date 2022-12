Tradicional queima de fogos de artifício marca entrada de 2023 na Austrália

Enquanto os brasileiros aguardam a chegada da meia-noite para celebrar o Ano Novo, do outro lado do mundo milhares de cidadãos já comemoram 2023. Em função do fuso horário, a Oceania é o primeiro continente a celebrar a mudança no calendário. A festa na Austrália teve a tradicional queima de fogos de artifício na Opera House em Sydney (foto). Na Ásia, 2023 já entrou e a China aliviou as restrições rigorosas contra a Covid-19 para celebrar. Em Wuhan, cidade onde a pandemia começou em 2019, dezenas de milhares de pessoas se reuniram para comemorar a chegada de 2023. Entre os países que já estão no novo ano estão também Nova Zelândia, Japão, Filipinas, Coreia do Sul, Mongólia e Macau.