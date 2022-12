Programa Tampinha Legal recebe a última entrega de material em 2022

Dois caminhões do exército desembarcaram mais de 300 sacos de tampas plásticas (foto) no Instituto SustenPlást na quarta-feira (28) em Sapucaia do Sul. Esta foi a última entrega recebida pelo Tampinha Legal em 2022. As 1.943 toneladas de tampas plásticas foram entregues pela Apae de Sapucaia do Sul. Em 2022, ano em que completou seis anos de programa, o Tampinha Legal atingiu números recordes na sua história. Ao todo, foram mais de mil toneladas de tampas plásticas arrecadadas, que resultaram em mais de R$ 2,5 milhões destinados às entidades assistenciais participantes, montante que equivale a mais de 580 milhões de unidades da matéria prima. O “tampômetro”, contador exposto no site e no app do Tampinha Legal, informa 576.256.784 milhões de unidades de tampas plásticas. O Tampinha Legal conta com 3.136 pontos de coleta, distribuídos pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Goiás, Distrito Federal e Bahia.