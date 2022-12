Atividade do Vulcão Cotopaxi é registrada no Equador

O Instituto Geofísico da Escola Politécnica Nacional (Igepn) registrou nesta quarta-feira (28), atividade do Vulcão Cotopaxi, situado no parque nacional homônimo. De acordo com a instituição, o vulcão, que entrou em atividade no dia 22 de outubro de 2022, segue emitindo gases e cinzas a uma altura de 900 metros acima do nível do mar. Desde outubro, por conta da retomada das atividades vulcânicas, toda a região que cerca o Cotopaxi foi colocada em estado de alerta pelas autoridades. O vulcão, que é o segundo maior vulcão do Equador em altura, compõe a Cordilheira dos Andes, e está localizado no Círculo de Fogo do Pacífico. Além disso, o Cotopaxi é o mais ativo do país. Desde o Século XVI, o vulcão já entrou em erupção mais de cinquenta vezes. A primeira registrada data de 1534, e a maior se estendeu por 96 quilômetros, no ano de 1877.