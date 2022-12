Preparativos para a posse de Lula tomam conta de Brasília

A capital federal se prepara para a posse do presidente eleito e diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no domingo (1º). Enquanto Lula se prepara para subir a rampa do Palácio do Planalto, um ensaio foi realizado na tarde desta sexta-feira (30) com substitutos do futuro presidente e de sua esposa Rosângela da Silva, a Janja (foto). Quem também deve participar da tradicional caminhada pela rampa é a cachorra Resistência, vira-lata de 4 anos adotada pela futura primeira-dama quando Lula esteve preso em Curitiba, em 2018. Outro fato inusitado é que a rampa do Planalto foi lavada com sal grosso nesta semana para receber o evento. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que funcionários utilizam o produto. O mineral é utilizado em rituais de diversas crenças para espantar o mau-olhado, a inveja e as energias negativas.