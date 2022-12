Torcedores prestam homenagem a Pelé em frente a hospital

As homenagens a Pelé já começam a tomar as ruas do Brasil após a. Torcedores pararam perto de uma faixa com os dizeres "Eterno Rei Pelé", em frente ao Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde a lenda faleceu. Pelé foi internado há um mês, em virtude de uma infecção respiratória após contrair Covid-19 e para a reavaliação do tratamento de um câncer no cólon. Segundo a instituição, a morte ocorreu devido à falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer. Aberto ao público, o velório do eterno camisa 10 será das 10h de segunda-feira (2) até as 10h de terça (3), na Vila Belmiro, estádio do Santos - clube pelo qual jogou praticamente durante toda sua carreira. O enterro, restrito à família, será na terça, no Memorial Necrópole Ecumênica, também em Santos.