Fumaça causada por fogo em mata encobre parte do céu de Torres

Uma fumaça cobre parte do céu em Torres, no Litoral Norte, na tarde deste domingo (1). Além disso, quem está na região sente o cheio de fumaça. A cena é registrada na área mais perto da BR-101 e sobre a mata vista de longe com a nuvem cinza. No lado do mar, o céu é azul, em dia de sol e calor intensos. O Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Torres informou à reportagem do Jornal do Comércio que se trata de efeito de fogo em vegetação no lado catarinense, em Passo de Torres, vizinha à cidade litorânea gaúcha, que atraiu dezenas de milhares de veranistas para a virada do ano e que devem ficar, pelo menos boa parte, para férias. Segundo os bombeiros, que atuaram no combate ao fogo, não houve vítimas.