Em homenagem a Pelé, bandeira do Inter é hasteada a meio mastro

Homenagens ao Rei do Futebol tomaram conta do Brasil e do mundo na última semana. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé,, aos 82 anos, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia, segundo boletim médico. No mundo do futebol, um dos times a prestar condolências foi o Internacional, que hasteou a bandeira do clube a meio mastro no estádio Beira-Rio (foto), em Porto Alegre. O Clube do Povo publicou em suas redes sociais um agradecimento ao Rei Pelé por suas contribuições ao futebol e ao Brasil, e se solidarizou com familiares, amigos e fãs do jogador. "Mais do que três Copas, Edson Arantes conquistou, com seus pés, prestígio para toda uma nação", declarou o colorado. Em seu site, o Inter ainda publicou um material sobre