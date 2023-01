Praias do Lami e do Belém Novo estão próprias para banho em Porto Alegre

Todos os pontos das praias do Extremo Sul de Porto Alegre estão próprios para banho. Isso é o que aponta o relatório realizado pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) sobre a balneabilidade no local. Os seis pontos em que foram feitas as coletas estão localizados entre os bairros Belém Novo e Lami. O Dmae coletou cinco amostras em cada um dos pontos entre os dias 7 de dezembro e 4 de janeiro. O relatório é feito semanalmente pela equipe técnica do Departamento. No Lami, a população tem frequentado a praia a pouco mais de 30 quilômetros do Centro para se refrescar nos dias de calor escaldante (foto). Porém, apesar do status de balneável, ona estrutura e com o esgoto a céu aberto em determinados pontos.