Após 24h de velório, último adeus a Pelé leva multidão às ruas de Santos

Centenas de milhares de pessoas presentes em Santos (SP) deram adeus ao Rei do Futebol nessa terça-feira (3). Cinco dias após sua morte , o corpo de Pelé percorreu as ruas de Santos por quase quatro horas antes de ser sepultado no cemitério vertical Memorial Necrópole Ecumênica. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi uma entre as 230 mil pessoas que foram à Vila Belmiro homenagear Pelé antes do cortejo começar. Integrantes de torcidas organizadas, com bandeiras e instrumentos musicais, lotaram a avenida Bernardino de Campos, próxima ao portão principal do estádio, à espera da passagem do corpo. "Mil gols, mil gols, mil gols... só Pelé, só Pelé, que jogou no meu Santos", entoava a torcida. O cortejo também passou em frente à casa de sua mãe Celeste, onde a onda de comoção e aplausos foi intensa.