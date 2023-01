Lula comparece ao velório de Pelé e presta última homenagem ao Rei do Futebol

Atualizado às 10h

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou por volta de 9h da manhã desta terça-feira (3) na Vila Belmiro, em Santos, para o velório de Pelé, Rei do Futebol, que morreu na quinta-feira (29), aos 82 anos. Mais de 150 mil pessoas já passaram pelo local desde segunda-feira (2). As homenagens se estenderam durante a madrugada.

O término do velório está previsto para as 10h desta terça. Depois, o corpo de Pelé seguirá em cortejo pelas ruas de Santos. O trajeto inclui a Avenida Coronel Joaquim Montenegro (conhecida como Canal 6), onde vive a mãe de Pelé, Celeste Arantes, que completou 100 anos no último dia 20 de novembro. De lá, o corpo do camisa 10 será levado à Memorial Necrópole Ecumênica, para sepultamento ao meio-dia, em cerimônia restrita aos familiares.

O presidente entrou no gramado às 9h12, de mãos dadas com a primeira-dama Janja e acompanhado de uma comitiva.

Ele foi aplaudido por algumas das últimas pessoas que passavam ao lado da tenda onde estava o caixão.

Ao se aproximar do caixão, Lula abraçou os parentes do Rei do futebol. Pouco depois, foi iniciada uma cerimônia religiosa. O presidente ficou ao lado do padre Javier Mateo Arana, da diocese de Santos.

O celebrante destacou a relação de Pelé com a mãe, dona Celeste, de cem anos e chegou a citar Maradona e Di Stéfano. Os presentes rezaram um pai-nosso e uma "Ave Maria".

Mesmo com a presença do presidente, a fila de torcedores continuou ininterrupta e em silêncio, sem manifestações sonoras direcionadas nem a Lula nem a Pelé.

A entrada dele alterou, inclusive, o espaço destinado à imprensa. Desde o início do velório, às 10h de segunda-feira (2), autoridades e convidados concederam entrevistas no portão 15, que dá acesso ao memorial do clube.

Por lá passaram, por exemplo, o governador recém-empossado Tarcísio de Freitas (Republicanos), no começo da manhã do primeiro dia de velório.

No caso do presidente, este local foi isolado, e a imprensa foi deslocada para outros acessos do estádio, como o portão 20.

Quando Lula chegou, os torcedores que estavam presentes no local aplaudiram o chefe de Estado e, depois, cantaram o hino do Santos.

Famílias inteiras aproveitaram a noite agradável em Santos, com 21ºC as 23h desta segunda para se despedir de Pelé. Neste horário, a fila tinha 2,3 km e cerca de 3 horas de espera, mais que o dobro da hora do almoço. A extensão foi medida pela reportagem.