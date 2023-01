Fiéis se despedem do Papa Emérito Bento XVI

Nesta terça-feira (3), fiéis da Igreja Católica compareceram a Basílica de São Pedro, no Vaticano, para de despedir e prestar as suas últimas homenagens a Papa Emérito Bento XVI, que faleceu no sábado (31), aos 95 anos. Nascido na Alemanha e batizado como Joseph Aloisius Ratzinge, Bento se tornou notório por ser o primeiro Papa em seis séculos a renunciar seu posto. Ele esteve no posto máximo da Igreja Católica de 24 de abril de 2005 até 28 de fevereiro de 2013. Antes de assumir como papa, o pontífice alemão estudou filosofia e teologia, e atuou como professor em universidades alemãs. O papado de Bento foi marcado por tradicionalismo e polêmicas: antes da renúncia, escândalos de abuso sexuais na Igreja Católica foram denunciados durante seu período no posto. O velório terminará nesta quarta-feira, e, após isso, será realizado o funeral.