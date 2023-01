Viaduto Jayme Caetano Braun ganha forma de acesso a músicas do poeta

O viaduto Jayme Caetano Braun, na avenida Carlos Gomes, em Porto Alegre, está na fase final de revitalização e ganhou um novo atrativo: uma placa com um QR Code (foto) que dá acesso a uma playlist on-line na qual estão dezenas de poesias do artista. Para ter acesso ao conteúdo, basta apontar a câmera do celular para o código e clicar no link que aparecer na tela. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), que pretende instalar outras placas para chamar a atenção dos pedestres e facilitar o acesso. As obras começaram em novembro de 2022. Já foram concluídos os serviços de limpeza, recuperação de passeios e escadas, remoção de pichações, pequenos reparos na estrutura, manutenção da iluminação, pintura e o grafite do artista Erick Citron em um dos muros junto ao passeio, o outro lado do viaduto também será grafitado em homenagem a Braun.