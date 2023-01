Esgoto preocupa banhistas na Praia do Lami

Os moradores de Porto Alegre têm à disposição uma praia a pouco mais de 30 quilômetros do Centro. Nesta temporada, o Lami está balneável e pronto para receber a população. Mesas, churrasqueiras e a reforma das guaritas salva-vidas fazem parte da série de melhorias realizadas pela prefeitura de Porto Alegre na orla do Lami, no Extremo Sul da Capital. No entanto, a praia - um dos seis pontos liberados para banho pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) -, ainda apresenta limitações na estrutura, incluindo a acessibilidade.

"Temos a Orla do Guaíba com muito investimento. Só que as pessoas do Lami não possuem acesso a esse espaço, mesmo sendo um local aberto ao público, cada região da cidade tem uma realidade diferente. A prefeitura não se conscientiza que também se trata de um problema social", comenta o aposentado José Adelmo Luciano.

Com investimento de R$ 550 mil nos últimos dois anos, a prefeitura, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos (SMSurb), adicionou churrasqueiras, iluminação de LED e bancos de lazer, além da reforma em quatro banheiros. Há três anos trabalhando na limpeza do local, Altair de Melo, conta que o movimento se manteve baixo na virada de ano, com no máximo duas mil pessoas. De forma gratuita, os banheiros funcionam das 8h da manhã às 20h, com o serviço de zeladoria realizado pela empresa Cootravipa.

A praia do Lami também recebeu a instalação de um aparelho de ginástica com múltiplas funções, chamado "Estação Saúde". O equipamento, que pode ser usado para reforço muscular, fica próximo à estação de bombeamento de esgoto do Dmae.

Os 15 chuveiros instalados ao longo da orla, mantidos pelo Dmae, também estão em funcionamento. São cinco unidades no Lami e quatro na orla de Belém Novo. O restante atende a orla de Ipanema e o Parque Marinha. Além das lixeiras já existentes, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) instalou 12 contentores de resíduos na praia de Belém Novo e 12 tonéis na praia do Lami. "O Lami é uma pedra que precisa ser polida. Como se consegue avanços na Serra Gaúcha e aqui não?", questiona Alcides Zucco.

Se por um lado, os banhistas visualizam o avanço em determinadas áreas, por outro um esgoto a céu aberto gera preocupação entre os moradores, principalmente aqueles com filhos pequenos. "O problema não está na falta d'água, mas esse esgoto (próximo ao Arroio Manecão) não era dessa forma antes. Hoje, a água está preta, já sei até qual remédio as crianças precisam tomar, porque é sempre a mesma coisa", lamenta a comerciante Tatiane Lemos da Silva.

Questionado sobre a situação, o Dmae reconheceu a existência do problema. "Temos uma área de invasão e de ocupação desordenada na beira do arroio e tecnicamente é impossível fazer a rede de esgoto. Eles estão na margem do Arroio e temos dificuldade de conseguir fazer a manutenção, dragagem e limpeza da região por conta das residências", explica o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia.

Para 2023, conforme a SMSurb, a meta é finalizar a instalação de churrasqueiras na parte em que ficavam localizados os quiosques. "A pedido dos moradores, estamos organizando na prefeitura a retomada desses quiosques e também a questão de acessibilidade na praia, tanto da área de passeio na grama quanto ao final da praia até a ponte", explica o secretário Marcos Felipi Garcia.